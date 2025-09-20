ETV Bharat / bharat

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತು; ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ್​ ಕಿಡಿ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಷರತ್ತಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತು; ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ್​ ಕಿಡಿ (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 20, 2025 at 4:40 PM IST

ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಾ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ಆಡಳಿತರೂಢ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಪುತುರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರ ಬೃಹತ್​ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಯದು ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆಗೆ ವಿಜಯ್​ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತಿರುಚುರಪಳ್ಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್​ ವೈರ್​ ಕಟ್​​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅರಿಯಲೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದ ವಿಜಯ್​, ಟಿವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಎಂಕೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿದ ವಿಜಯ್​, ಸಿಎಂ ಸರ್​, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಿ. ಇದು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ತರುವುದಾ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾ? ಈ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರವಾಸವೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ತರಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್​, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೀನುಗಾರರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಆಮೇಲೆ ಮೌನವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಾವು ಡಿಎಂಕೆ ಥರ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮೀನುಗಾರರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೀನುಗಾರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

