ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ!

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಭರವಸೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಅನೇಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಪಾಟು, ಸ್ಟೋರ್​ರೂಮ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮವೂ ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಿ ವೈಜಾಗ್ (YI Vizag)​ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ , ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2020ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶ್ರಾವಣಿ ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ವರ್ಷ ನಗರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಇಡಲಾಯಿತು. ಉತ್ಸಾಹಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೇ 30 ಸಾವಿರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಳಲುವ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಡಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (ETV Bharat)

ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 1.10 ಲಕ್ಷ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ 15 ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ದಾಸಪಲ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಸಿವಿಕ್ ಎಕ್ಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಮಾರಾಟವೂ ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

