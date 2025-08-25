ತುರಕಪಾಲೆಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಂಡುಬೀರಿ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರು, ಆಟೋ, ಬಸ್, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಲ್ಲೂರು ಮಂಡಲದ ತುರಕಪಾಲೆಂ ಗ್ರಾಮದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಹಿಯರೇ ಚಾಲಕಿಯರು: ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದನಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರಲು, ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತರಲು ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮ್ಮಿತ ನಾಗಮಲ್ಲಿಶ್ವರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಸೋಮು ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬಾಯಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
ನಾವು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು: ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ನೆರವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮ್ಮಿತ ನಾಗಮಲ್ಲಿಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಂದಲೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಂಬಲ: ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದೆ, ಆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ನನಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ, ಪತಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ ನಾನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹುಲ್ಲು ತರಲು, ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಡುಬೀರಿಯಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರುಣಾ, ಕಲಾವತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ರಮಣಮ್ಮ, ರಮಾದೇವಿ, ಪೆಡನಾಗಮ್ಮ, ಮಲ್ಲೀಶ್ವರಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮನೀಷಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಪೂಜಿತಾ, ರಮಾದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಸಿಗದಿರುವುದು, ದನಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರುವ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾಗಮಲ್ಲೀಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನರ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಯಣ; ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಸಾಹಿತಿ ದೇವಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವತಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೌಕರಿ: ಜೆಎನ್ಟಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್; ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ’ಪ್ರವೀಣೆ’