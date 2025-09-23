ETV Bharat / bharat

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು! ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ AI ಕಮಾಂಡ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

TTD prepares to reduce problems for devotees - Country's first AI Command Control Center in Tirumala
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
September 23, 2025

ತಿರುಮಲ: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐಸಿಸಿಸಿ) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವೈಕುಂಠಂ-1 ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್​​ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?: ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಎಐ ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವದರ್ಶನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಐ ಮುಖ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತರ ಮುಖದ ಚಲನೆಗಳ (ಸನ್ನೆಗಳು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

TTD prepares to reduce problems for devotees - Country's first AI Command Control Center in Tirumala
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಇದು 3ಡಿ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿ ಘನತೆ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್​ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವೈಕುಂಠಂ-1 ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಸಿಸಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಟಿಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

24ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ: ಸೆ.24ರಿಂದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ-1 (ಪಿಎಸಿ), ಪಿಎಸಿ-2, ಪಿಎಸಿ-3, ಪದ್ಮನಾಭ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಸತಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಪಿಎಸಿ 5 ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

