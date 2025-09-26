ETV Bharat / bharat

ಸಿಖ್​ ಟರ್ಬನ್​ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ; ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅಲಹಾಬಾದ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

trouble-for-rahul-gandhi-as-allahabad-hc-rejects-plea-in-sikh-turban-remark-case
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

September 26, 2025

ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)​ : ಸಿಖ್ಖರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಬಂಧ ವಾರಣಾಸಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಸದ/ ಶಾಸಕ ಕೋರ್ಟ್​ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಮೀರ್​ ಜೈನ್​ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ವಾದ - ವಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.

2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸಿಖ್​ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ್​ ಮಿಶ್ರಾ ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರು ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಟರ್ಬನ್​ ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಮಿಶ್ರಾ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ನಾಥ್​​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್​ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಾರಣಾಸಿಯ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್​ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು. ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಯ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಗೋಪಾಲ್​ ಸ್ವರೂಪ್​ ಚತುರ್ವೇದಿ ಇದನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದೇಶದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ಧಾರ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್​ ಜನರಲ್​ ಮನಿಶ್​ ಗೋಯಲ್​, ವಕೀಲರಾದ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಸೆನ್, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

