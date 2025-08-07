Essay Contest 2025

ಪರಿಹಾರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಜೀವಂತ ತಂದೆಗೆ ಪುತ್ರನಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ!: ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಓಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ​ ಫಾದರ್ - TRIBUTE TO LIVING FATHER

ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವಂತ ತಂದೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಂದೆ ಓಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತಿ
ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತಿ (TRIBUTE TO LIVING FATHER)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 3:33 PM IST

ಫರಿದಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವಂತ ತಂದೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪನ್ಹೇರಾ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತನ್ನ ಜೀವಂತ ತಂದೆಯಾದ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ (79) ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ತೊರದಿದ್ದ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ತನಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಪುನಃ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್‌: ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ತಂದೆ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪುತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವ್, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಯ ತುಂಬಾ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದನು.

ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದ ಬಂಧು - ಬಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಂದೆ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಗನ ನೀಚ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವ್ಯಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಂದ ತನಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಇರುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪುತ್ರನ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ತಂದೆ: 'ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಇದೊಂದು ಪುತ್ರನ ನಾಟಕವಷ್ಟೆ. ತಾನು ಸತ್ತರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 8-9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸರಪಂಚ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ತನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಾರ್ಗ: ಆದರೆ, ತಂದೆ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್, 'ಇದು ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ' ಅಂತ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ತನ್ನ ಜೀವಂತ ತಂದೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ತನ್ನ ತಂದೆ 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನಾರಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಕುಂಭ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೂ ಹೋದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಾಟಕ: ಮಹಾಕುಂಭದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಚರ ನಿರ್ಧಾರ: ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಪುತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪುತ್ರನ ದುರುದ್ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಹೇಗೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಾಕಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 21 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಹ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪುತ್ರನಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಇರುವುದಾಗಿ ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳದವರ ಜೊತೆ ನಾವಿರುವುದಾಗಿ' ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ ಧರ್ಮವೀರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ, 1995ರಿಂದ 2000ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್​​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂಜಾರ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 2010ರ ನಂತರ ಸಂತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು 'ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಶ್ರಮವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

