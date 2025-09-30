ETV Bharat / bharat

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅರ್ಚಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುಟುಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ದೇವಿಯರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಚಕಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಿಶಾದ ಶತಭಯನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಂಚುಬರಹಿಯ ದೇವಾಲಯ. ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಪತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರಾ ಸಬರ್ ಸಮುದಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಚಕರೇ ಅಭ್ಯಂಜನ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವರು ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಚುಬರಹಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಕ ರಾಜ ಶಿಬೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಭಂಜ್‌ಡಿಯೊ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶತಭಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಐದು ದೇವಿಯರಾದ ಪಂಚುಬರಾಹಿ, ಜಂಜಲಿ, ಬಿಮಾಲಿ, ಕಮಲಿ ಮತ್ತು ಬಟಕುಮಾರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜನು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ.

ಆದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೇವತೆಯರು, ಆತನನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಬಂದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜರಾ ಸಬರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದಳು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಂಜನ್ ಲೆಂಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು (ETV Bharat)

ಅಂದಿನಿಂದ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂಜಾನೆ ದೇವಿಯರ ಸ್ನಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಬಡಸಿಂಗರ್' ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಋತುಚಕ್ರದ ವೇಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅರ್ಚಕಿ: ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಚಕಿಯು ಋತು ಚಕ್ರ, ಹೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

"ಇದು ಕೆಲವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ" ಎಂದು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಚಕಿ ಬಂಗಾಳತ ದಲೈ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರು ಈಗ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೊಸೆ ಪ್ರತಿಮಾ ದಲೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು (ETV Bharat)

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ಇರದೇ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ನೈವೇದ್ಯ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಇತರ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯವು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾತೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಭಕ್ತ ಗಿರಿಧಾರಿ ದಲೈ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

