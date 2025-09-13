ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ; ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ, ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ
ನಾವು ಮರವನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ , ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ" ಎನ್ನುವುದು ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ.. ಅವರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ವಿಜಯನಗರಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹಸಿರು ಪ್ರೇಮಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಥವಲಸ ಮಂಡಲದ ಮಂಗಳಪಲೆಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಪರ್ತಿ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ" ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದವರು ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯದೇ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಂದವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಲಿಯೊ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಡಾ. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಗಳ ಕಡಿಯದೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶೆಡ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಊಟದ ಹಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ, ಮರಗಳು ಹಾಗೇ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶೆಡ್, ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಊಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿತ್ತಲು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಸಿರು ಅಭಯಾರಣ್ಯದಂತಿದೆ.
ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಚಿಂತನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯೂ ಹೌದು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ: "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ವಿನಾಶ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾವು ಮರವನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್.
