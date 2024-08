ETV Bharat / bharat

ಓಡುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲ.. ಹಾರಲಿದೆ ರೈಲು!, 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ: ಇದು ಐಐಟಿಯ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಸಂಶೋಧನೆ!! - What is the HYPERLOOP Technology

Published : 17 hours ago

ಐಐಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಕೋಡಿ ( ETV Bharat )

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತವೆ? ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೂ ಓಡುವ ರೈಲುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?.. ಯೋಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಅಂತಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದಾಗ, ಗಾಳಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್‌ನ ಸಂಶೋಧನೆಯು 1960 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನದ್ದಾದರೂ 2012 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಪಕ್ವವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ, ಐಐಟಿ - ಚೆನ್ನೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು 11 ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 76 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್‌ಗೆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಲೂಪ್ (ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ತರಹದ ಭಾಗ)

ಪಾಡ್ (ಕೋಚ್ ತರಹದ ವಾಹನ)

ಟರ್ಮಿನಲ್ (ತರಬೇತುದಾರರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶ) ಆವಿಷ್ಮಾರ್​ ತಂಡ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಎಂಬ ರೈಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಪಾಡ್‌ಗೆ ಗರುಡ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಗಾಗಿ 425 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಲೂಪ್ ಪಾಥ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಕ್ಕದ ತೈಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಐಐಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಕೋಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಐಐಟಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಅನ್ನು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಪಾಡ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಲೆವಿಟೇಶನ್) ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂತೀಯ ಬಲದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಟೆಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 3 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು’’ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಕೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಈ ಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕೋಚ್ ತೆಲುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪೈಪ್‌ನಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತರಬೇತುದಾರರು ಇದು ಓಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್​​​​​ ಟ್ಯೂಬ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಶೋಧನೆ: ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಬಳಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 425 ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಐಐಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಕೋಡಿ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಕೋಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಲ್ & ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಐಐಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ಸರಕಾರ ಎಂಬ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸರಕು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಹೈಪರ್​ಲೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು ಡಾ.ಕಾಮಕೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು 2025 ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ತೈಯೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೈಲು ಹಳಿಗಳಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಈಗಿನ 425 ಮೀಟರ್ ಹಳಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯುತ್​ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ ಕಾಮಕೋಡಿ ಅವರು​. ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಹೈಪರ್‌ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ನಾಳಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ರೈಲುಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಳಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ‘ಮ್ಯಾಗ್ಲೆವ್ ರೈಲು’ಗಳ ಸೇವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 500 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಂಟೆಗೆ 700 ರಿಂದ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಓದಿ: ಗಂಟೆಗೆ 966 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡುವ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್​ ಹೈಪರ್​ ಲೂಪ್​ ರೈಲ್ವೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಶುರು!