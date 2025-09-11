ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂಡದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 9:20 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್​ ಬಿ ನಗರ, ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂ, ಹಯತ್​​ನಗರ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಪುರಮೆಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಂಡದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರವಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್​-ವಿಜಯವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲವರೆಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಸುರಿದಿದೆ. ಹಯತ್​ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಹೊರ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ETV Bharat)

ನಗರದ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್, ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟ, ಅಮೀರ್‌ಪೇಟೆ, ಎಸ್‌ಆರ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಾರ್​ನಾಕಾ, ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​, ಲಾಲಾಪೇಟ್, ಹಬ್ಸಿಗುಡ, ನಾಚಾರಂ, ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಪಂಜಗುಟ್ಟ, ಅಮೀರ್‌ಪೇಟೆ, ಮಿಯಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಾಪುರ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ETV Bharat)

ಮೇದಕ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇದಕ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 17.6 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೇದಕ್​-ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಡಿವೈಡರ್​ಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ​

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ (ETV Bharat)

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 14ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಚಂಡಮಾರುತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸೆ. 14ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ವರುಣನ ರೌದ್ರನರ್ತನ ಇರಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಲ್, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಜಗ್ತಾಳ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆ (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಹೆಚ್‌ಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, (ETV Bharat)

ಚೆವೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ ಕಾಲುವೆಗಳು: ಚೆವೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು, ಪಮೇನಾ, ಕುಮ್ಮೇರಾ, ಮುದಿಮ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಾಗರ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ: 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ

