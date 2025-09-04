ETV Bharat / bharat

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬೈಕನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸವಾರ: ವಿಡಿಯೋ - GURUGRAM TRAFFIC

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಓರ್ವ ಸವಾರ, ತನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ಹಲವರು, ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಕ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸವಾರ
ಬೈಕ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರು (ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ)
ETV Bharat Karnataka Team

September 4, 2025

ದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆಯೂ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಬರಲಾಗದೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಒಬ್ಬ ಸವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತೇ?. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಆತ, ತನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ - ದೆಹಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಯಾರೋ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, ಈತ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಡಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ(ನಿನ್ನೆ) ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅನಾಹುತ: ಪಂಜಾಬ್ ​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್​ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬರ್ನಾಲಾದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ, ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ 7, ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿ 3, ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ, ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ 4, ಮಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ 3, ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 6, ಪಟಿಯಾಲಾ, ರೂಪನಗರ, ಮೊಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 1,655 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂಂದ 3,55,709 ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಸರ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,17,534 ಜನರು ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಗುರುದಾಸ್​​​​ಪುರದಲ್ಲಿ 1,45,000 ಜನರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ 39,076, ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15,073, ಕಪುರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ 5,728 ಮತ್ತು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ಜನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

