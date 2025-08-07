ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 300 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟೂರಿನ ನಿವಾಸಿ 33 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಲ್ವಾ ಬೃಂದಾ ಎಂಬವರು ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದವರು. ಇವರು ನೀಡಿದ ಎದೆಹಾಲು ಸಾವಿರಾರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲ್ವಾ ಬೃಂದಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ತಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗಿನ 22 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 300.17 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (ಎಂಜಿಎಂಜಿಹೆಚ್) ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2023-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಎದೆಹಾಲಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇವರದೇ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವರಿಗೆ ಎದೆಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ:
- ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು
- ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೃಂದಾ: ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೃಂದಾ ಅವರ ಈ ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ 'ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೃಂದಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ವಾರ'ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕಾಮಾಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು 3ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನವಜಾತ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ(NICU)ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ NICUನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 300 ಲೀಟರ್ ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ" ಎಂದು ಸೆಲ್ವ ಬೃಂದಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಶಿಶುಗಳನ್ನು NICUಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
2,600 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 'ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎದೆಹಾಲು ದಾನಿ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ನಿವಾಸಿ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಒಗ್ಲೆಟ್ರೀ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮದೇ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಇವರು 2,645.58 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಒಗ್ಲೆಟ್ರಿ (36) ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ 1,569.79 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲು 11 ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯ ದಾನದಿಂದಾಗಿ 3,50,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
