ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರ (ತಿಂಡಿ)ವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | Tamil Nadu CM MK Stalin, Punjab CM Bhagwant Mann, Tamil Nadu Deputy CM Udhayanidhi Stalin at St. Joseph's Primary School, Mylapore, Chennai after the launch of expansion of the Chief Minister's Breakfast Scheme for government-aided schools in urban areas.— ANI (@ANI) August 26, 2025
(Source:… pic.twitter.com/EmVyAmwCYs
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ 5ನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ 2,429 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 3.06 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 20.59 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆ'ಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 20 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
"ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಹಾರ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣನೆ- ಸಿಎಂ ಮಾನ್: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್, ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉಪಾಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು 2022ರ ಮೇ 6 ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
