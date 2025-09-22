ETV Bharat / bharat

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ

ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

TELANGANA MIGRANTS DEATH IN GULF
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊರುಟ್ಲ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮುಲ ಶ್ರೀಧರ್ (46) ಮೃತರು.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮುಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಗಲ್ಫ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಗಿತ್ಯಾಲ, ರಾಜನ್ನ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 3.50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಾದ ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಓಮನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 3.50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ಸೆಸ್) ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕೊರ್ರಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿ ಯುಎಇಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಜಗಿತ್ಯಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇ. 11.4 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ನ ಸಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಗದೇ, ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಗಲ್ಫ್‌ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದಿರುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಪೈಕಿ ಶೇ.90ಕ್ಕಿಂತ ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಲ್ಫ್​ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಔಷಧ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ದುಬೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜು: ಬೋಯಿನಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ರತ್ನಂಪೇಟೆ ಮೂಲದ ನಾಗರಾಜು ದುಬೈನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾಗರಾಜು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿತು.

ಮಲ್ಲಾಪುರ್​ ಮಂಡಲದ ಪೋಪುಲ ನರೇಶ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚು:

  • ಗಲ್ಫ್‌ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು 48 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಡೀ ಹೈಡ್ರೇಶನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಚರ್ಮ, ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ, ಬೆನ್ನು, ಕೀಲು ನೋವು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಅವರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ 20 ಮಂದಿ ಗಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
  • 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
  • ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ 169 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಗಲ್ಫ್‌ಗೆ ಹೋದವರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವೇಣುಬಾಬು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: H1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ

For All Latest Updates

TAGGED:

MIGRANTS DEATH IN GULF COUNTRIESCESತೆಲಂಗಾಣದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವುTELANGANA MIGRANT WORKERSTELANGANA MIGRANTS DEATH IN GULF

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; 25 ಶತಕ, 57 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು IAS ಆಫೀಸರ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.