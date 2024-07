How to Remove Stickers From Metal : ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ! ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದರೂ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಟು ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ಸಾಬೂನು ನೀರು: ಗಾಜು, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಬೂನು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಆ ಬಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೆಗೆದರೆ, ಬೌಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ "ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ"ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಳವಾದ ಕಾಗದದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ನೀರು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾ. ಡೇವಿಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಜಾನ್ಸನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ರಿಮೂವರ್​: ಮೊದಲು ಹೊಸ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಾಜು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.