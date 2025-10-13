ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ.. ಇಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ?
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ /ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಗಣತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎಣಿಕೆಯ ಕಲೆ ಕಲಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು 2026 ವರ್ಷವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಟಿಸಿಎ)ವು ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ತಾಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಬಿಹಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಲಿ ಎಣಿಕೆಯ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಹುಲಿ ಎಣಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ: ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಬ್ಲ್ಯುಐಐ) ಹುಲಿ ಕೋಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹುಲಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು: ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಜವಾದ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಲಿ ಎಣಿಕೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹುಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ : ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಹುಲಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊಕೊ ರೋಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ NTCA ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ರಾಜಾಜಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
