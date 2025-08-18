ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಆ ಮಹಿಳೆ ಓದಿರುವುದು ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೂಡಿತ್ತು. ಹೌದು ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಗತುರ್ಥಿ ಮಂಡಲದ ವೇಲುಗುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಗಿಲ್ಲ ಸೈದಮ್ಮ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧೃತಿಗೆಡದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಸೈದಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಂಪತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದವರು ಇವರು. ಲಿಂಗಯ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೈದಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಪತಿ ತುಫಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸೈದಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ, ಸ್ವತಃ ಚಾಲನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಾಲನಾ ಶಾಲೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತುಫಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಉಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಗಿರಿ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸೈದಮ್ಮ: ಸೈದಮ್ಮ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯವು ಈಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
'ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಭಯ ದೂರವಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸೈದಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ತುಫಾನ್' ಸೈದಮ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರೀಗ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನೂ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
