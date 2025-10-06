ETV Bharat / bharat

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮಹಾರಥ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಈ ಯುವತಿಯರೇ: ಇದು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ!

ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

YOUNG WOMEN DRIVE CHARIOT
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
ತಿರುಮಲ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ರಥೋತ್ಸವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಥವನ್ನೇರಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜರುಗಿದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಖ್ಯಾತಿಶ್ರೀ ವೈದ್ಯೆ, ಹರ್ಷಿನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತಾ ಸಿಎ ರಥ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಯುವತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮರಳು ಸುರಿದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಷ್ಟು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರುವ ಭಕ್ತಗಣ. ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಅಂಥ ರಥವನ್ನು ಯುವತಿಯರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಯುವತಿಯರು.

young women drive chariot
ಹರ್ಷಿಣಿ ರೆಡ್ಡಿ (EENADU)

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹರ್ಷಿಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏಳನೇ ತಲೆಮಾರಿನವಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮುನಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ರಥವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು, ಬಲ ಬದಿ ಮತ್ತು ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ವೇಳೆ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

young women drive chariot
ಖ್ಯಾತಿ ಶ್ರೀ (EENADU)

ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ: ವೈದ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ನನಗೆ ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹರ್ಷಿಣಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಮರದ ಗೊದಮ(ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ) 15 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದೇ. ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಕಥೆ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ, ತಿರುಚಾನೂರು, ಗೋವಿಂದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾರಾಯಣವನಂ, ಕಾಣಿಪಾಕಂ, ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಿರುಚಾನೂರಿನಲ್ಲಿ 11, ನಾರಾಯಣವನಂನಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಥವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

young women drive chariot
ಮೋಹಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ (EENADU)

ಸಿಎ ಮೋಹಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ರಥದ ಎಡಭಾಗ ನಿಂತು ತಿರುವು, ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಿರುಮಲ ಮಹಾರಥದ ಎತ್ತರ 50 ಅಡಿ. 70 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಕ್ರದ ಎತ್ತರ ಎಂಟು ಅಡಿ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಥವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊದಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಥವು ತಿರುಮಲದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಬಾರಿ ಬಾಗಿ, ಗೊದಮವಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

