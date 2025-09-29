ETV Bharat / bharat

ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; 11 ಸಾವು, ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್​ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

three-killed-after-being-hit-by-train-in-bengal
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ಹರಿಯಾಣದ ಕೈತಾಲ್ - ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆದರ್ಶ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್, ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಘರಾರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳೆರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಗಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬಾಲಾದ ಬುಬ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಇದ್ದು, ವಾಹನವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಲೋಕ್​ ನಾಯಕ್​ ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್​ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬೊಟಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣ್​ಪುರ್​ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಸ್ ಪಲಿಯಾಡ್​ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ​ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಸಾವು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮ್​ನಗರ್​​ ಸ್ಟೇಷನ್​ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಳಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಮಗು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಗೌರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ನಟ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಗರದಿಂದ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿದ್ದ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿ: 12 ಮಹಿಳೆಯರು, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT DEATHS IN INDIAACCIDENT IN GUJARATACCIDENT IN WEST BENGALACCIDENT DEATHSKURUKSHETRA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.