ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಿನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಇಂದು ಒಂದೇ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ: ಮೂವರು ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆ!
ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊನೆಗಾಲ ಉಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ಈ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ದೈವಿಕ ಬಂಧನವೊಂದು ಸೆಳೆದು ಬೆಸೆದಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 1:09 PM IST
ಮೆಲ್ಲಚೆರುವು (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆತಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರೀಗ ಮೆಲ್ಲಚೆರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಷ್ಟ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂಭು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪುರೋಹಿತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಶರ್ಮಾ, ನಾಗೆಲ್ಲಾ ಶಂಭಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೂಂರೆಡ್ಡಿ ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ.
ಈ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದೇ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶರ್ಮಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಂಭಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಸಹಪಾಠಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ದೇಗುದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಚೆರುವಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಶಂಭಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2000 ರಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಂಭಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರು ಇದೀಗ ಒಂದೇ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಶಿವನಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸ್ನೇಹ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಇವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಅವರ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹ. ದೈವಿಕ ಬಂಧ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಚೆರುವಿನ ಸ್ನೇಹಪರ ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
