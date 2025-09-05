ETV Bharat / bharat

ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ 40 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಚಂದೂರು (ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ): ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೋರ್​​​ವೆಲ್​ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಪರಿಣತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮವು 40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ 40 ಬೋರ್​​​ವೆಲ್​ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದರೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕೊರೆಯುವ ರಿಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬೋರ್​​​ವೆಲ್​ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಬೋರ್​​​ವೆಲ್​ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೋರ್​​​ವೆಲ್​ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಮಷಿನ್​ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬೋರ್​​ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್​ ಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಂಟು ಕೊರೆಯುವ ರಿಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾಲೀಕನಾದ ನರಸಿಂಹ: 1980ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗರಾದ ನಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಎಂಬುವವರು ಬೋರಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಓಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಆರು ಕೊರೆಯುವ ರಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್​​ ಕೊರೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಬೋರ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರೇ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನರಸಿಂಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ರಿಗ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಾರು 15 ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿವೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸವು ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನರಸಿಂಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ: ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರು ಈಗ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಜನರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಯವರ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ​ ಕೆಲಸ : ನಾವು ನಲ್ಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದ ಜನರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆವರು ಮತ್ತೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆರಂಭವಾದದ್ದು, ಇಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಕುಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

