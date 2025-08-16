ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಂದೇವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವಾಹಕಗಳು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಎಸೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. "ಸಸ್ಯಗಳು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುನೀತಾ.
ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಪಕ್ರಮ, ಈಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನದತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಅರಳಿದೆ.
ಆತಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಸಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನೆರಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಸುನೀತಾ ಅವರ ಮನದ ಮಾತು.
ಹಸಿರು ಜೀವಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ, ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
