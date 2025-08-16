ETV Bharat / bharat

ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಟಿ ಬದಲಿಗೆ, ಟ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ! - WOMAN SERVES GREENERY

ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Prajapitha Brahmakumari Sunita Bahenji and her Garden
ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜೀ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉದ್ಯಾನ (EE Nadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)​: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಂದೇವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವಾಹಕಗಳು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಎಸೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. "ಸಸ್ಯಗಳು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುನೀತಾ.

ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಪಕ್ರಮ, ಈಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನದತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಅರಳಿದೆ.

ಆತಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಸಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನೆರಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಸುನೀತಾ ಅವರ ಮನದ ಮಾತು.

ಹಸಿರು ಜೀವಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ, ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗೆ ಅಪಾಯ: 1:10 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)​: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಂದೇವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವಾಹಕಗಳು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಎಸೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. "ಸಸ್ಯಗಳು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುನೀತಾ.

ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಪಕ್ರಮ, ಈಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನದತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಅರಳಿದೆ.

ಆತಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುನೀತಾ ಬಹೇಂಜಿ ಅವರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಸಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನೆರಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಸುನೀತಾ ಅವರ ಮನದ ಮಾತು.

ಹಸಿರು ಜೀವಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ, ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗೆ ಅಪಾಯ: 1:10 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

ಟೀ ಬದಲು ಟ್ರೀ ಕೊಡುವ ಮಹಿಳೆNIZAMABAD WOMANPRAJAPITHA BRAHMAKUMARI SUNITAGREENERY INSTEAD OF TEAWOMAN SERVES GREENERY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.