ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್​​​: ಗೂಗಲ್​ನ ’ಟಾಪ್​ ಲೋಕಲ್​ ಗೈಡ್​’ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ - GOOGLE TOP LOCAL GUIDE

ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 12:34 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​​: ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವವರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ಕುಕಟ್​​ಪಲ್ಲಿಯ ಕವಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್​ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರಾಶರಾದ ಅವರು, ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸರಬಹುದು ಎಂದು ತಾವು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ 2017ರಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುಮಾರು 23 ಸಾವಿರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು 3,900 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಹೊರತಾಗಿ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳ ಸುಮಾರು 289 ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 430 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇವರ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಗಮನಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​ ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಟಾಪ್​ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಪರಂಪರೆ ದಾಖಲೀಕರಣ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ನಾನು ಕುಕಟ್ಟಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 10 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನಾನು ಟಾಪ್ 10 ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, 2019 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಗೂಗಲ್​ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮಹಾಬೂಬ್‌ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡ್ಡಕಲ್ ಮಂಡಲದ ಪೆದ್ದಮುನಗಲಚೇಡುವಿನಲ್ಲಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 35 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಕ್ಕೆ 650 ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

