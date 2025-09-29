ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಖರೀದಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
Published : September 29, 2025 at 5:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿಯ ತಿತಾರ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅವು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ ಮತ್ತು 850 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರಾವಣರಿಂದಲೇ ತುಂಬಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರಾವಣರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಸಣ್ಣ ರಾವಣನನ್ನೂ ಸುಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ
ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲ ದಸರಾ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಖರೀದಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸುಡುವ ಮೊದಲು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬಹುದು. ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ 1 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದ ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ನ ನಿವಾಸಿ ಅಂಕಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಾಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾವಣನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ 200 ರೂ : ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆ 2 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ 200 ರೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಪುರಾನ್.
ಈ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಾವಣನನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ರಾವಣನಿಗೂ ಅನೇಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಮಹಾ ಹಬ್ಬವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಥವಾ ದಸರಾವನ್ನು ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
