ಜೈನ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕಳಶ ಕದ್ದ ಪ್ರಕರಣ; ಇಬ್ಬರು ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಂಧನ

ಜೈನ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 5:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಜೈನ ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವನ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ(ಹೆಸರು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ) ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ನಗರದ ದುರ್ಗಾಪುರಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಲಶ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕದ್ದ ಕಲಶವನ್ನು ರದ್ದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸುಂದರನಗರಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ (ಅಂದಾಜು 42 ವಯಸ್ಸು)ಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕಲಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ತಾನು ಓರ್ವ ಕಳ್ಳನಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಶದ ಉಳಿದ ಕರಗಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈ ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲಶ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇಗುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲಶ ಕಿತ್ತು, ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ-ಶನಿವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇಗುಲ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಪರ್ಯೂಷಣ ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪದ ಜೈನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತು ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಜೈನ ದೇಗುಲದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಕದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಭೂಷಣ್ ವರ್ಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರಾದ ಅಂಕಿತ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಎಂಬವರಿಂದ ಕರಗಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
