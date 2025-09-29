ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರಾಂತಿ: 150 ಹಾಗೂ 300 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಾಹನ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಆಟೋ, ಸೈಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಕಾಕಿನಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಜತೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗಂಗನಪಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲೂರಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎನ್ಟಿಯು, ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಮೂಲ ಮಾದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಾಹನವು ಆಟೋ - ರಿಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಸೌರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಮೂಲಕ ಕೈಯಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಮುಖ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಮೋಡ ಕವಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ವಾಹನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರಂತರತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ವಾಹನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಆಟೋ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನವು 150 ಕೆಜಿಯವರೆಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೈಕಲ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನವು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ 300 ಕೆಜಿಯವರೆಗೆ ಭಾರ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಹನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಹೀಗೆ! : ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತರೆ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾಹನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿಗೆ ಇವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ
ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಹ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
