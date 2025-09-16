ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲೊಂದು 'ದಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವೀಲ್': ವಾಹನ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರ ಅದ್ಬುತ ಸಂಗ್ರಹದ ತಾಣವಿದು!
ಹೊಸ ಟ್ರಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೂ ಹಳೆಯ ವಾಹನದ ಚಾರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ.
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಗುವಾಹಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಗಢ. ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಸೋಲದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ತಾಣ "ದಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವೀಲ್ಸ್". ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಬಲಾವಾದಕರಾದ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವ್ ಅವರ ವಾಹನ ಪ್ರೇಮ, ಆಸಕ್ತಿ "ದಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವೀಲ್ಸ್" ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ.
ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷದ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಜೀಪ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫಿಲ್ಡ್, ಯೆಜ್ಡಿ, ವೆಸ್ಪಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವೂ ಭಾರತದ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅರಳಿದ ಮೋಹ: ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ಗೆ ಈ ವಾಹನಗಳ ಮೋಹ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಅವರು ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. "ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. 10 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಲು ಕಲಿತೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಗಂಭೀರ ಮೋಹವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು".
"ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ವಾಹನಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಎಲ್ಲಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಮರೆತುಹೋದ, ಮುರಿದು ಹೋದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಮರು ಜೀವ ನೀಡಲು ಆರಂಬಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದಾನ ನೀಡಿದವುಗಳಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್.
ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಹ
- 65 ವರ್ಷದ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಜೀಪ್ (1967) ಎಡ ಬದಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಐದು ಗೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುತಿ 800
- ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ (1971)
- ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (1994)
- ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ (1991)
- ಯಮಹಾ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100 (1985)
ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಬಳಿ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕುಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 13 ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್/ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಾಹನಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಇಷ್ಟು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 15 ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್.
ಪ್ರೀತಿಯ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ: ಈ ಹಳೆಕಾಲದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ವಾಹನಗಳ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಲವು: ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಒಲವು ಕೇವಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ತಬಲಾ ವಾದಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 250 ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಸ್ಸಾಮಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿರಲಿ, ಎರಡೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವೀಲ್ ಪರಂಪರೆ: ದಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಕಾರು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವ್ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
