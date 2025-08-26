ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ : ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ, ಜೇನುನೊಣ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಕುಟುಕಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಾದ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕುಟುಕಿಲ್ಲದ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈಗ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಡಾ. ಪಾತ್ರ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು 45 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೇನುಸಾಕಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾ. ಪಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಸರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೇನುನೊಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುದಿಂದ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಈ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಾ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಬಹು ಸುಲಭ: ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, 100ಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಹಾರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಕಲ್ಪಿಸದ ಬಳಿಕ ಅವು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಮಡಿಕೆಗಳು, ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಜೇನುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಣ್ಣ ಮರಗಳಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಕಣೆ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳಿಂದ ನೇತುಹಾಕಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗಳು, ಮರದ ಮನೆಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೃಜನಶೀಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿರಹಿತ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಜೇನುಗಳ ಈ ಹುಟ್ಟುಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೆಜಿಗೆ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ: ಮುಳ್ಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಶುದ್ಧತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 10,000 ರೂ.ದಿಂದ 25,000 ರೂ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಬಹುದು, 100 ಗ್ರಾಂ ಸುಮಾರು 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜೇನುನೊಣ; ಇದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 500 ಗ್ರಾಂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಟ್ರೆಹಲೋಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಕ್ಕರೆ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನೀರಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಕು ರಹಿತ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಟ್ರೆಹಲೋಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಮಧುಮೇಹದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಿಪಿಲಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು: ನಾನು ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಕು ರಹಿತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದರ ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೇನುಸಾಕಣೆಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನ; ಈ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು 10 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕುಟುಕು ರಹಿತ ಜೇನುನೊಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಬೆರಳುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಛಾವಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅದು 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಣ್ಣ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರೈತನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇನುನೊಣಗಳು ವಿಧೇಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಹಾರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಕದ ಜೇನುನೊಣ ಸಾಕಣೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
