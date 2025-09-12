ಸಾಯೋ ಮರಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡುವ ಸಸ್ಯ ವೈದ್ಯೆ: ಇವರ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡ ಮರಗಳು!!
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಲಿತಾ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2025 at 3:01 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವವರು ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಒಂದೋ, ಅಥವಾ ಎರಡೋ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಒಣಗಿದ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬದುಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಲಿತಾ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ಹಸಿರಿನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ದಂತಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿ: ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ತಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಲಿತಾ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೋನ್ಸಾಯ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹಣವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದರು.
ಗಿಡಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಹಿತ್ತಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 200 ಗಜಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, 30 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರ, ಅಶೋಕ ಮರ, ಮಧುಕಾಮಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಮೇಲಯೂ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದರೆ, ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ, ಜಾಗೃತಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ: ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಲಿತಾ ಅವರು ವಿಶಾಖ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರು ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ದತ್ತ ಪೀಠ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ 300 ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಲಲಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದವರು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿನಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಬೃಹತ್, ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಲಲಿತಾ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆವು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬದುಕುಳಿದವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಲಲಿತಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಸಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸದಾ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಿಟ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಲಿತಾ.
ಲಲಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಪರಂಪರೆ: ಗಿಡಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ, ಲಲಿತಾ ಅವರು ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗೆ ಅಪಾಯ: 1:10 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ