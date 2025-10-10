ETV Bharat / bharat

ಆರ್ಕಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್​: 57 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಶೋಧನೆ; ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹೂವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 57 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಹೂವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ.

The Orchid Man Of Odisha Who Has Spent 57 Years Among Flowers Researching The Eternal Blooms
ಆರ್ಕಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್​: 57 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಶೋಧನೆ; ಶಾಶ್ವತ ಹೂವಿನ ಹುಡುಕಾಟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ಕಳೆದ 57 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅಲೆದಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಳಿದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಕಿಡ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಿಶ್ರಾ, ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ನೂರಾರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕಿಡ್​ ಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಶೋಧಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಹೊಸ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

The Orchid Man Of Odisha Who Has Spent 57 Years Among Flowers Researching The Eternal Blooms
ಪ್ರತಿ ಹೂವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಒಡಿಶಾದ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೆಲ್ಲವೂ 1968ರಲ್ಲಿ ಕೊರಾಪುಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಒಡಿಶಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್‌ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನೂರು ಆರ್ಕಿಡ್ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೂವಿಡುತ್ತವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧಕರು.

ಇವರು ಸುತ್ತಾಡದ ಕಾಡುಗಳಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ, ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ ಕೇವಲ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಂಡಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 12 ಹೊಸ ಆರ್ಕಿಡ್ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The Orchid Man Of Odisha Who Has Spent 57 Years Among Flowers Researching The Eternal Blooms
2025ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಆರ್ಕಿಡ್​ ತಜ್ಞರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಹೊಪೆಟಲಮ್ ಪಾನಿಗ್ರಹಿಯಾನಮ್, ಎರಿಯಾ ಮೇಘಸಾನಿಯೆನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹಬೆನಾರಿಯಾ ಪಾನಿಗ್ರಹಿಯಾನ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್‌ನ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನೋಡದೇ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದನಕಾನನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಕಿಡ್​ ತೋಟ: ನಂದನಕಾನನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಕಿಡ್ ತೋಟವೊಂದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಗಿಡವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಕರ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಶ್ರಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ ಒಡಿಶಾದ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು (2004), ಭಾರತದ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು: ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ (2007) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು: ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ (2019), ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

ಯುವಕರು ಈಗ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೇಸರವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರದ ಉತ್ಕಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಕಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದವರೆಗೆ: ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ Govt ನೌಕರಿ ಪಡೆದ 7 ಮಂದಿ!

ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು

ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ನಂಬರ್​ ಒನ್​!; ಬನ್ನಿ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯೋಣ!

For All Latest Updates

TAGGED:

FOR WILDLIFE CONSERVATIONORCHIDS FROM SIMILIPAL ODISHABEAUTIFUL ORCHID FLOWERS57 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಶೋಧನೆORCHIDOLOGIST SARAT CHANDRA MISHRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.