ETV Bharat / bharat

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್​: ‘ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡಿ’ ಬಡವರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ - DR ALLA RAMASHESHAYYA

ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ, ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

the-one-rupee-doctor-who-brightens-lives-dr-alla-ramasheshayya
ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read

ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ಸಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲೆಂದು ಓಡುವುದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅನೇಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರೂ ಬಿಲ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ: ತಮ್ಮ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಅದೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿವಾಡ ಬಳಿಯ ತಮಿರಿಶಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರೂ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಡವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇವರ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಆಗಲೇ ಇವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಈ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್: ಗುಂಟೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಪದವಿ ಬಳಿಕ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ 1969ರಲ್ಲಿ ಎಟಿ ಆಗ್ರಹಾರಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದರ ನಿಗದಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬರೆದು ತೂಗು ಹಾಕಿದರು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

the-one-rupee-doctor-who-brightens-lives-dr-alla-ramasheshayya
ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್​: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಆಟೋನಗರ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಡವರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತ ಡಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಇವರ ಈ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಪಾರ್ವತಿ.

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಡಾ. ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು, ತಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಡಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಡವರ ಆಶಾಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯ ರೈರು ಗೋಪಾಲ್​ ನಿಧನ: ಬಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್​ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾತು ಬರಿಸಿದ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯ

ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ಸಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲೆಂದು ಓಡುವುದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅನೇಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರೂ ಬಿಲ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ: ತಮ್ಮ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಅದೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿವಾಡ ಬಳಿಯ ತಮಿರಿಶಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರೂ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಡವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇವರ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಆಗಲೇ ಇವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಈ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್: ಗುಂಟೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಪದವಿ ಬಳಿಕ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ 1969ರಲ್ಲಿ ಎಟಿ ಆಗ್ರಹಾರಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದರ ನಿಗದಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬರೆದು ತೂಗು ಹಾಕಿದರು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

the-one-rupee-doctor-who-brightens-lives-dr-alla-ramasheshayya
ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್​: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಆಟೋನಗರ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಡವರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತ ಡಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಇವರ ಈ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಪಾರ್ವತಿ.

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಡಾ. ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು, ತಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಡಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮಶೇಷಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಡವರ ಆಶಾಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯ ರೈರು ಗೋಪಾಲ್​ ನಿಧನ: ಬಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್​ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾತು ಬರಿಸಿದ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

ONE RUPEE DOCTORONE RUPEE DOCTOR IN VIJAYAWADADOCTOR SERVICE TO POOR PATIENTSDR ALLA RAMASHESHAYYA SERVICEDR ALLA RAMASHESHAYYA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.