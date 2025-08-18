ETV Bharat / bharat

20 ಕಿಮೀ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಇಳಿದು ಪಯಣ: 60 ಕಿಮೀ ದೋಣಿ ಸಂಚಾರ; ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ NEET ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ!! - FIRST DAUGHTER OF DDA COMMUNITY

ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ ಡಿಸಿ ಚಂಪಾಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The first daughter of the indigenous DDA community is a doctor
20 ಕಿಮೀ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಇಳಿದು ಪಯಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 9:34 AM IST

ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ, ಒಡಿಶಾ: ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬರೀ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಸರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು, ದೀಕ್ಷಾ ಸಮುದಾಯದವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರೇ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಓದಿದರು. ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಘಾದವಾದ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ನೀಟ್​ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದರು. ಹೌದು ಕಷ್ಟಗಳ ಸರ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬರೀ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಸರ (ETV Bharat)

ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್ ಮತ್ತು ಬಂದಘಾಟಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ಲಿಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ದಿದಾಯಿ ಹುಡುಗಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 5 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಆರಂಭ. ಆದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಲುಪಲು ಅವಳು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅವಳ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಾಲಸೋರ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಓದಿದರು (ETV Bharat)

ದಿದಾಯಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಮಗಳ ವೈದ್ಯಳಾಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚಂಪಾ, ತನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ದೀಕ್ಷಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾಳ ಹೋರಾಟ ಹೀಗಿತ್ತು: ಅಮ್ಲಿಬೇಡಾ ಎಂಬುದು ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್ ಅಂಚಲ್ ಮತ್ತು ಬಂದಘಾಟಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾಳ ಗ್ರಾಮ. ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾ ಈ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಕ್ಷಾ ಸಮುದಾಯದವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ (ETV Bharat)

ಚಂಪಾ ರಸಬೇಡಾಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವಳು ಐದು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವಳ ತಂದೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ನಂದಿನಿಗುಡದಲ್ಲಿರುವ ದೀಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಂಪಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಂಪಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂದಿನಿಗುಡದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಚಂಪಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಚಿತ್ರಕೊಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.

ಚಂಪಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಚಂಪಾ ಆಸಕ್ತಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಉತ್ಕಲ್ ಕೇಶರಿ ದಾಸ್: ಬಲಿಮೇಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಪಿಯುಸಿ ಬಳಿಕ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಚಂಪಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಉತ್ಕಲ್ ಕೇಶರಿ ದಾಸ್ ಚಂಪಾಳ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಬಾಲಸೋರ್‌ನ ಟಂಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಚಂಪಾ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಪಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ಉತ್ಕಲ್ ಕೇಶರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ನಾನು ನನ್ನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್​ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಉತ್ಕಲ್ ಕೇಶರಿ ದಾಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಚಂಪಾ.

ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಬದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೋಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಚಂಪಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

