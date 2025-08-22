ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗುರುವಾರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ IX-106 ಮೂಲಕ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾರಿನ್ ಚೋಕ್ತನ್ಪತ್ (ನಕಲಿ ಗುರುತು) ಎಂಬ ಥಾಯ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದರು ಎಂದು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ಹನ್ಸ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ AD 2175735 ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಿಂದ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು: ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಈ ಥಾಯ್ ಪ್ರಜೆ ಮೊದಲು ಜುಲೈ 27, 2024ರಂದು AC4874944 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಥಾಂಗ್ಫುನ್ ಚಾಯಾಫಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವೀಸಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪರವಾನಗಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 17, 2025 ರಂದು ಭಾರತದಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಜುಲೈ 31, 2025ರಂದು ರಕ್ಸೌಲ್ ಗಡಿಯಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಲಕ್ನೋದ ಅಮೌಸಿಯ ಸರೋಜಿನಿನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿಯ ಇ -120 ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಡಾರಿನ್ ಚೋಕ್ತನ್ಪತ್ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025ರಂದು FRO ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು DCP ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ADG ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ UP ಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, FRO ಲಕ್ನೋ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ DCP ಸೌತ್ ಮತ್ತು SHO ಸರೋಜಿನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಥಾಯ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಸಹಚರ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಕ್ನೋದ CCSI ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ನವೇಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಶುವೇಂದು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಥಾಯ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಕಲಿ ಥಾಯ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ರಕ್ಸೌಲ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ನೋಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ AD2175735, AC48744944 ಮತ್ತು AD2048560 ಎಂಬ ಮೂರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ.
ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ಹಂಸ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ವಿಕಾಸ್ ಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
