ನವದೆಹಲಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಜನರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಷ್ಟೇ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯು 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಿಷನ್' ಅನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಸಿದವರು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎನ್ಐಎ) ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು 26 ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಮೂಲಕ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದವು.
