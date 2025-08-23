ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಿಲಿಂದ್ ನರೋಟೆ, ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾದವ್ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 22, 2025
प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी।
11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20… pic.twitter.com/X1KRhb80pY
ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 196 (ವಿವಿಧ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ), 356 (ಮಾನಹಾನಿ), 352 (ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನ) ಮತ್ತು 353 (ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಗುಪ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ್ ಎಸ್ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಿಹಾರ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಗುಪ್ತಾ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 153 (2) ಮತ್ತು 197 (1), (a) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದವ್ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 13,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾದವ್, ಇಂದು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಯೆಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಶರಥ್ ಮಾಂಝಿಯವರ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳ ಈ ಬೃಹತ್ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದ ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯ ಜನರು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ 11 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ 20 ವರ್ಷದ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯಾ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾದವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಳಿಗೆ ತೆರಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಒಳನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಳಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
