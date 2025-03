ETV Bharat / bharat

170 ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ!: ಆಟವಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ONLY ONE TEACHER TO 170 STUDENTS

170 ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Mar 10, 2025, 10:47 PM IST