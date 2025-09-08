ETV Bharat / bharat

ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿಯ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ 1,700 ರೂಪಾಯಿ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ, ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಇವರೊಬ್ಬರೇ!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದು ಬದುಕು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

TEACHER ALSO A COOK
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಲ್ತಿ ಕುಮಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್‌): ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಚಂದ್ರ ಟೋಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುಪಿಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಲ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇವರೇ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯ ದಿನಚರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ನಂತರ ಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

TEACHER ALSO A COOK
ಯುಪಿಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ: "ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಳದಿಂದ. ಆ ಸಂಬಳವು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಿ?" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

TEACHER ALSO A COOK
ಯುಪಿಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಲ್ತಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಮನೆ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೋ ಎಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೋ?. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿದೆ, ಈ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

TEACHER ALSO A COOK
ಯುಪಿಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ? ನನಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

1,700 ರೂ. ಸಂಬಳ: ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಲ್ತಿ ಅವರಿಗೆ 1,700 ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರ ಕೈಸೇರಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ತಿ ಅವರ ಪತಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಇದೀಗ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

2006 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿಯ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, "ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುತ್ರಿಯರ ಪ್ರೇರಣೆ: 67ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ತಯಾರಿ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHERS DAY SPECIAL STORYJHARKHAND TEACHER ALSO A COOKMALTI KUMARI JHARKHAND RANCHITEACHER A CAREGIVER FOR STUDENTSTEACHER ALSO A COOK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.