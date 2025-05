ETV Bharat / bharat

₹26 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಡೆದ TCS ಸಿಇಒ: ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ 330 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು! - TCS CEO KRITHIVASAN REMUNERATION

ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಕಂಪನಿ ( ETV Bharat )

Published : May 28, 2025

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಕೃತಿವಾಸನ್, 2025ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26.52 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವಾಸನ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಶೇ 4.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಇಒ ಕೆ. ಕೃತಿವಾಸನ್ ಪಡೆಯುವ ವೇತನವು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ 6.07 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ 330 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ. ಕಾರ್ತಿವಾಸನ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ 1.39 ಕೋಟಿ, ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ 2.13 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮೀರ್ ಸೆಕ್ಸಾರಿಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಶೇ.7.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವು ಶೇ.5.5ರಿಂದ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1.1 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡಂಕಿಗಳಷ್ಟು ವೇತನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರತಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10.8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

