ವನಪರ್ತಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವನಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವನಪರ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ತೈಲಂ ರಮೇಶ್ (49) ಎಂಬುವವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತನ್ನ ನಾಯಕನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವನಪರ್ತಿಯ ಪೀರ್ಲಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಚಲಿಸದೇ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಗನೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಿಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಪೀರ್ಲಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಅವರು ರಮೇಶ್ನ ಚಲನರಹಿತ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಮೇಶ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ತನ್ನದೇ ಚಿತ್ರದ ಹಚ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವುಕರಾದ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರಮೇಶ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರಮೇಶ್ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿ - ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರಮೇಶ್ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಮೇಶ್ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಈಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ತನ್ನ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚೆಯು ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
