ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 12:34 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಸತತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ 'ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್' (DEG) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. 'ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್' ಎಂಬ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 48.6% ರಷ್ಟು 'ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್' ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
"ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಧಿತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ನಂತರ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಭಾರತಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಅದೇ ದಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಹಾಗೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಔಷಧ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ (ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ 13) ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಔಷಧಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು'' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
2ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಶೇ. 48.6 ರಷ್ಟು ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಔಷಧದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಔಷಧವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು? ಎಂದು ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 12 ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
