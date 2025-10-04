ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಪವಿತ್ರ ಎಣ್ಣೆ; ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?
ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : October 4, 2025 at 1:53 PM IST
ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಎಣ್ಣೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುನುಗು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? : ಈ ಪವಿತ್ರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬೆವರಿನಂತಹ ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಬರುವ ದ್ರವವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಇದು ಜಿಗುಟಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ತದನಂತರ ಇದು ಪುನುಗು ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ತಿತೈಡ್ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೃಗಾಲಯದ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಅಭಿಷೇಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1.97 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಈ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ರೂ. 1.97 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಖರವಾದ ಕಾಳಜಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ಪುನುಗು ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆವರಿನಂತಹ ಸರಳವಾದದ್ದನ್ನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಪುನುಗು ಎಂದರೆ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು (ಸಿವೆಟ್ ಬೆಕ್ಕು) ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಕ್ಕಿನ ದೇಹದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನ ಎಣ್ಣೆ (ಸಿವೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ) ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?:
ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿ: ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಈ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಜರಡಿ ಅಥವಾ ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದರ ಬಳಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಲನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರವ್ಯದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ: ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸ್ರವಿಸುವ ತೈಲವು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೋಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಟಿನಂತಹ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ದೇಹದ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಕೆ?:
ದೈವಿಕ ಅಭಿಷೇಕ: ಈ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲೇಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆ: ಪುನುಗು ಸುಗಂಧ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇತರ ಸುಗಂಧಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ.. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲಂಕಾರ ಕಂಡೀರಾ?
ತುಮಕೂರು: ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭವ; ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಂಕಾರ