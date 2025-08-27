ETV Bharat / bharat

25ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಗಣೇಶ: ಈತನೇ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣಪ! - SURAT KA RAJA GANESH

ಸೂರತ್​ ಕಾ ರಾಜಾ ಹೆಸರಿನ ಗಣಪ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗಣೇಶನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.

Surat Ka Raja Ganesh
ಸೂರತ್​ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 9:02 PM IST

ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್​): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೂರತ್ ನಗರದ ಮಹೀಧರಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ 'ಸೂರತ್ ಕಾ ರಾಜ' ಗಣಪನ ಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ 'ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣೇಶ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಣೇಶನ ಭವ್ಯ ಅಲಂಕಾರ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ 25 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಖಚಿತ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಗಮ: ಸೂರತ್​ನ ದಲಿಯಾ ಗಾಲಿಯ ಈ ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೆಂಡಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದಾನ ಮಾಡಿದ 25 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕದಂತ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, 6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ, 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾರವನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು 7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಷಕ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ದಲಿಯ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣೇಶ
ದಲಿಯ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)

ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಬಳಕೆ: ದೊರೆತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಭರಣಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

* ಕಿರೀಟ: 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ

* ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಹೊದಿಕೆಗಳು: 4.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

* ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ: 4.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿ

* ಮೂಷಿಕ: 7 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ

* ಅಮೆರಿಕನ್ ವಜ್ರಗಳು: 1.50 ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಜ್ರಗಳು

ದಲಿಯ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣೇಶ
ದಲಿಯ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೆಂಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತರು ಈ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಗಣೇಶನ ಭವ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಿಗ್ರಹವು ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ- ನೇರ ದರ್ಶನ: ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಗಣೇಶನ ನೇರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

