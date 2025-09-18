ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ

ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ
ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 9:30 PM IST
ಸೂರತ್(ಗುಜರಾತ್): ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಜಗಳ ಒಬ್ಬನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಂಡೇಸರ ಸಮೀಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ (28) ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ರೂ. ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವಡಿಯಾ (23 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕರುಣಾಶಂಕರ್ ದುಬೆ (23 ವರ್ಷ) ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾರ್ಟಿ: ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿನಾಥ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ನೈದು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಥಾನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪಾಂಡೇಸರದ ತಿರುಪತಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅನಿಲ್ ಎಂಬಾತ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿನಾಥನಿಂದ 50 ರೂ. ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಬಿಟ್ಟು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಕೇಳುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಅನಿಲನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದನ್ ಕರುಣಾಶಂಕರ್ ದುಬೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ನಿಧಿ ಠಾಕೂರ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವಡಿಯಾ (23 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕರುಣಾಶಂಕರ್ ದುಬೆ (23 ವರ್ಷ) ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ದುಬೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮಗಳ ಕೊಲೆ: ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಗ್ರಹ