ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಕೋಟಾದ(domicile quota) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 2024ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವೇಶ (MBBS ಮತ್ತು BDS ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ) ನಿಯಮಗಳು-2017ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತನ್ನ ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ತೆಲಂಗಾಣದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಕೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎ.ಎಂ.ಸಿಂಘ್ವಿ, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಿವಾಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರ ನಂತರ ಮಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು.
2024ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದುಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 135 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
