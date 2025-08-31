ETV Bharat / bharat

2021ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​​​ಗಳ ನೇಮಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ತಿಯೂ ನೀಡಿಲ್ಲ: ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಬೇಸರ - WOMAN JUDGES APPOINTMENT

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​ಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

Woman Judges Appointment
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(SCBA) ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್​​ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕೊಲಿಜಿಯಂಗೆ ವಿನಂತಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​ ವಿರೋಧ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದಲ್ಲಿ 2031 ರಿಂದ 2033ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,100 ಅನುಮೋದಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 670 ಪುರುಷರಿದ್ದರೆ, 103 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಗತ್ಯ: ಎಸ್​ಸಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮತೋಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

2021 ರಿಂದ ನೇಮಕವೇ ಆಗಿಲ್ಲ: 2021 ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಅಥವಾ ಪೀಠದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್​ಸಿಬಿಎ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬೇಲಾ ಎಂ. ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ-ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯಾ: ಕೇಂದ್ರ‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು

ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(SCBA) ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್​​ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕೊಲಿಜಿಯಂಗೆ ವಿನಂತಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​ ವಿರೋಧ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ವಿಪುಲ್ ಎಂ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದಲ್ಲಿ 2031 ರಿಂದ 2033ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,100 ಅನುಮೋದಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 670 ಪುರುಷರಿದ್ದರೆ, 103 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಗತ್ಯ: ಎಸ್​ಸಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮತೋಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

2021 ರಿಂದ ನೇಮಕವೇ ಆಗಿಲ್ಲ: 2021 ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಅಥವಾ ಪೀಠದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್​ಸಿಬಿಎ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬೇಲಾ ಎಂ. ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ-ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯಾ: ಕೇಂದ್ರ‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURT BAR ASSOCIATIONSUPREME COURTಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​ಗಳ ನೇಮಕWOMAN JUDGES APPOINTMENT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.