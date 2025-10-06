ETV Bharat / bharat

ಭಯದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯಾದ ಸೋಧಿ ವೀರೆಯ ಮಧುರ ಗೀತೆ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸುಕ್ಮಾದ ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Sodhi veere
ಸೋಧಿ ವೀರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
ಸುಕ್ಮಾ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸುಮಧುರ ರಾಗಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಧ ಯುವತಿ ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು 'ನಕ್ಸಲರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಲಂಪಲ್ಲಿ ಎಂಬ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸೋಧಿ ವೀರೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗು ಜಗತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆ ಭಾವನೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ಇಂದು ಮಧುರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

Sodhi veere
ಸೋಧಿ ವೀರೆ (ETV Bharat)

ಸೋಧಿ ವೀರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವೇ ಭಕ್ತಿ, ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಯುವತಿಯ ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಲೆದೂಗಲೇ ಬೇಕು.

"ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಹಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ಅವಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಓರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಹೋರಾಟ ಹಾಗು ಸವಾಲು ತುಂಬಿದ ಬದುಕು: ಕಡು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಡೋರ್ನಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು. ಸೋಧಿ ವೀರೆಯ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೋಧಿ ವೀರೆ.

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗುವ ಕನಸು: ವೀರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಕ್ಮಾ ಆಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗುವುದು ಆಕೆಯ ಕನಸು.

"ವೀರೆ ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ನಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹಾಡುವಾಗ, ದೇವರೇ ಅವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತೆ ನಮಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಳು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ, ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂಬುದು ತಂದೆ ಸೋಧಿ ಲಕ್ಕಾ ಅವರ ಮಾತು.

Sodhi Veere
ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಧಿ ವೀರೆ (ETV Bharat)

"ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಅವರು ಹಾಡಿದಾಗ ದಿವಂಗತ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪೋಲಂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಪರೂಪ. ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂಸೆ, ಭಯದ ನೆರಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನದುಂಬಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ, ದಾರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೋಧಿ ವೀರೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಕೆಲಸ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಬದುಕು: ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್​​ಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಂಜು ಯಾದವ್!

