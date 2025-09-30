ETV Bharat / bharat

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: ನಕ್ಸಲರಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಧರೋನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
Published : September 30, 2025 at 2:25 PM IST

ನಾರಾಯಣಪುರ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಕ್ಸಲರು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬುಜ್ಮದ್‌ನ ಧರೋನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಹನರ್ ಮತ್ತು ಟಾಯ್‌ಪಾರಾ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಗುಡಿಯಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಬ್ದ್ರಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ನಕ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಕ್ಸಲ್‌ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿಯ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳು ಸೋಮವಾರ ಧನೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ, ಮೋಹನರ್-ಟೋಯಾಪಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ನಕ್ಸಲರು ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು (ETV Bharat)

ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್
  • ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಗನ್ ಪೌಡರ್
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್
  • ಬೂಟ್ ಗನ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಗಳು

ಬಾಂಬ್‌ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶ ನೆಲ್ನಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ನಕ್ಸಲರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು (ETV Bharat)

ಮರ-ಗಿಡಗಳಿಂದ ಸುತ್ತವರೆದಿರುವ ಅಬುಜ್ಮದ್‌ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ದುರ್ಗಮ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಅಡಗಿರುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಧನೋರಾದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಡೆ, ಐಟಿಬಿಪಿ 29ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ 'ಇ' ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಧನೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾದ ಮಾವೋವಾದಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು 203ನೇ ಕೋಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್​ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಕೊಯುಮೆಟಾ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯದ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾವೋ ಗುಂಪುಗಳ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಛತ್ತೀಸಗಢ: ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಕ್ಸಲ್ ಹತ

