ಶ್ರೀನಗರ - ಜಮ್ಮು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಪುನಾರಂಭ: 3 ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಜಮ್ಮುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿದ ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್​​ಗಳು!​

ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ- ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್​​ಗಳು ಇಂದು ಜಮ್ಮುವಿನತ್ತ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

APPLE TRUCKS HEADED TO JAMMU
ಜಮ್ಮುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿದ ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್ಸ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀನಗರ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಸಂಚಾರ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಗರ - ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ (22 ದಿನ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೇಬು ತುಂಬಿ ಟ್ರಕ್​​ಗಳು ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪುನಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಗರ- ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್​ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಖಾಜಿಗುಂಡ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಡೆಗೆ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಖಾಜಿಗುಂಡ್-ಉಧಂಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಿರಿಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಮ್ಮುವಿನೆಡೆಗೆ ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್​ಗಳು: ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೇಬು ತುಂಬಿದ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೇಬುಗಳು ವಾಹನಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇಂದು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದ ಉಧಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಥರಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 16 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದ್ವಿಪಥ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಶ್ರೀನಗರ-ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಎಚ್ 44) ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

