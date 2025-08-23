ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ನೇಕಾರರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಯುವತಿಯ ಕಥೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವರ ಈ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ಸಾಹಿತಿ ದೇವಿ. ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಯ್ಗೆಯ ಭರವಸೆ: ಅಡವಿಪಲೆಂನಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷದ ನೇಕಾರರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ನೇಯ್ಗೆಯೇ ಅವರ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಗ್ಗ ಮುರಿದು ಹೋದರೂ ಹೇಗೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದೇ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀರೆ ನೇಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಗ್ಗವು ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಗಿತು. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು.
ಸಾಹಿತಿ ಏಲೂರು ಮೂಲದವರಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ನಾಗಮಣಿ ಗೃಹಿಣಿ. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ, ನೇಕಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿರಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನೇಕಾರರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶದ ಕಲಿಕೆ: ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡ ಸಾಹಿತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಗುಡಪಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರೋವಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂಬೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಹಬ್ (WeHub)ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಸಿಸರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೃದಯ ಕರೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವದೇಶ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಪಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇರಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ನಾವು 100 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತಿ.
15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ: ಸಾಹಿತಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ 15 ವರ್ಷಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 250 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಯ್ತು. ಆದರೆ, ದೃತಿಗೆಡದ ಸಾಹಿತಿ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕನಸಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನನ್ನ ಗುರಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ನೀನು ವಿಶೇಷ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡು. ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಬೇಡ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಕನಸಿನತ್ತ ನಡೆ: ತನ್ನ ಅನುಭವ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಹಿತಿ ದೇವಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
