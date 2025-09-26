ETV Bharat / bharat

135 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ: ಇಂದಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​

ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

still-grinding-strong-a-135-year-old-watermill-in-kaithal-draws-crowds-seeking-quality-flour
135 ವರ್ಷದ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
ಕೈತಾಲ್​ (ಹರಿಯಾಣ): ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೈತಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಣಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ. ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ನಡೆಯುವುದು ವಿದ್ಯುತ್​ ಬದಲಾಗಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಎರಡನೆಯದು ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 135 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ನಿರಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಈ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕೈತಾಲ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್​ ಚಾಲಿತವಾದ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳ ನಡೆವೆಯೂ ಈ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ ಮಾತ್ರ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನ ಸೆಳೆವಿನಿಂದಲೇ ಹಗಲಿಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

still-grinding-strong-a-135-year-old-watermill-in-kaithal-draws-crowds-seeking-quality-flour
135 ವರ್ಷದ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್ (ETV Bharat)

ಈ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ ಅನ್ನು ರಾಮ್​ಕುಮಾರ್​ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1890ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಂಡ್ರಿಯ ಫತೇಪುರ್​ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಾ ಬ್ರಾಂಚ್​ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ ಇದೆ. ಕಳೆದ 135 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ಮಿಲ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಾಲುವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

still-grinding-strong-a-135-year-old-watermill-in-kaithal-draws-crowds-seeking-quality-flour
135 ವರ್ಷದ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್ (ETV Bharat)

ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು: ಇಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಲ್​ ಇದ್ದು, ಇದರ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹರಿವಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ತಿರುಗಿ ಹಿಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು 80 ರೂ. ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 25 ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

still-grinding-strong-a-135-year-old-watermill-in-kaithal-draws-crowds-seeking-quality-flour
135 ವರ್ಷದ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್ (ETV Bharat)

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಹಿಟ್ಟು: ಇಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಧಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಚಲನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು.

ಫತೇಪುರ್​ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹರ್ಪಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಈಗ 55 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ವಾಟರ್​ಮಿಲ್​ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರುತಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮವೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಗೊಲ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜನರು ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡತಂದಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಿರಣಿಯ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಸಾರ್​ನ ನಿವಾಸಿ ದೀಪಕ್​, ಈ ವಾಟರ್​ ಮಿಲ್​ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

